05/12 各報重點新聞一覽

2019-05-12 06:21

自由時報

貿易協議 美限中1個月達成

美中於華府的第十一輪貿易談判破局，繼十日對二千億美元中國進口商品加稅後，美國總統川普正式下令對剩下約三千億美元中國商品啟動加徵關稅程序，準備全面對中國商品課稅；據透露，華府已向北京下通牒，只給一個月期限來達成貿易協議，否則就會全面課稅。

詳見貿易協議 美限中1個月達成。

審「逃犯條例」 港議員混戰掛彩

香港立法會十一日因為審議《逃犯條例》修訂草案而爆發嚴重衝突，反修法的泛民主派和支持修法的建制派在「法案委員會」鬧雙包的情況下，泛民派推選的主席涂謹申先行召開會議，建制派選出的臨時主席石禮謙也在半小時後入場，準備選出委員會主席，在雙方互相干擾及肢體碰撞下，場面陷入嚴重混亂，兩邊議員皆傳出受傷，港府指此「不愉快」事件乃史無前例。

詳見審「逃犯條例」 港議員混戰掛彩。

賣床單給抓姦者 旅館判賠房客

旅館業者把房客用過的床單等物賣給抓姦者，法官認為床單上面有「個資」，判決旅館賠償！

國營單位陳姓男員工與胡姓女公務員疑偷情，陳妻僱徵信社人員抓姦，高雄市橙屋商旅將兩人用過未清洗的床單等販售給徵信業者，法官認為床單上會留下毛髮、唾液等，判決商旅和販售的女員工賠償房客八萬元；此為旅館業者賣房間床單遭判賠的國內首例判決。

詳見賣床單給抓姦者 旅館判賠房客。

蘋果日報

52家台商返鄉 挑戰5千億回流

美中貿易戰愈演愈烈，川普再拋1個月內3250億美元商品加徵關稅，一連串措施加速台商回流意願，經濟部官員證實，近來確有不少詢問電話湧入投審會，電話一度滿線，官員更透露，因應下階段的貿易戰，手機、筆電相關企業來詢問比率暴增。

美中摩擦多 習近平妥協餘地小

在美國宣布對中國調漲關稅下，上周新一輪美中貿易談判無疾而終。有觀察家指出，雙方並沒有多少意願盡快簽署貿易協議，而美中之間的矛盾摩擦層面已經太廣，很難靠貿易停戰來解決。分析認為目前美中貿易談判已進入「打打談談」式博弈，誰先示弱誰就可能輸掉整場較量。

聯合報

工輔法修法鬆綁…捍衛農地 戰火再起

立法院經濟委員會上周初審通過「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，將為全台農地上約三點八萬間違章工廠解套，朝就地合法推動。作家蔣勳昨在臉書以「二○一九五月心痛記事」形容初審通過的這一天，他質疑「台灣的民主代表誰的民主？」、「土地被違法的工業利益集團霸占、剝削、汙染、破壞，誰來為真正的農民發言？」

光電板來了…種電3大衝擊 七股黑琵家恐碎了

台灣是黑面琵鷺最重要的度冬區，最新統計全球數量今年達到四千四百六十三隻，創下紀錄。但台南七股曾文溪口黑面琵鷺主要棲息地的數量卻停滯，鄰近的嘉義縣布袋鹽田八區棲息地，因光電板來了，黑琵也漸消失，不少棲地面臨綠能種電、食物源減少及汙染等衝擊。

中國時報

免驚 非洲豬瘟襲港 防疫早與陸同級

香港一家屠宰場傳出生豬內臟樣本被驗出非洲豬瘟病毒，農委會副主委黃金城昨表示，港澳生鮮豬肉幾乎都來自大陸，早在去年12月就把對港澳邊境防疫策略提升到與大陸同等級，後又增購X光機，無論手提或託運行李都已達100％完全檢查。

堅持納手機 民調拉開再初選

民進黨總統初選進入延長賽後，下周一將邁入新戰局，蔡英文總統最近卯足勁起跑，已把民調逐漸拉近，也在一些部分「三腳督」的民調中逆轉勝過賴清德。雖然賴清德陣營反對加入手機民調，但黨內人士研判，蔡英文陣營應在評估，一旦拉開差距，隨即可展開初選。

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