高雄郵輪產業不如基隆 運將揭4大「弊端」

2019-05-10 16:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港號稱台灣第一大港，但發展郵輪產業，卻遠遠不及基隆港，單就計程車搭載散客業務，基隆已完善落實，高雄卻還一團亂，讓無法賺錢的運將滿肚子怨氣，整理出4大「弊端」，期盼高市府及台灣港務公司拿出誠意解決。

高雄郵輪碼頭計程車促進會總幹事郭興華強調，依照交通局對郵輪旅客公告的價碼，包車4小時，每小時600元，超過者，每小時500元；如果包車8小時，運將就能賺到4400元，至少是在市區營業的兩倍。

所以，儘管高雄商機不如基隆，但運將願意到場排班服務旅客，無奈今年愈來愈少郵輪散客搭計程車，首先質疑旅行社「大小通吃」，漠視排班計程車的存在，導致運將載不到散客。

再者，市府外聘的導遊志工，今年3月，竟在旅運中心的諮詢櫃台，當著外籍旅客的面，批評台灣運將素質，然後自行打電話叫車，當場被抓包，差點引爆肢體衝突。

然而，衝突事件發生後，台灣港務公司、海洋局、交通局、觀光局等單位高層（副總或主秘以上，具決策能力者），不曾聆聽運將心聲，並跨單位聚會協商，共同解決問題，打臉韓國瑜照顧計程車司機的承諾，怨聲四起，卻無人理會。

最後是一般或黑牌導遊擅入港務公司的旅運中心「管制區」攬客，運將憤而全程盯場，企圖揪出違法者，無奈台灣港務公司、海洋局、交通局、觀光局高層不重視，不加派有督導權的人力到場，導致有檢舉案時，主管機關無人在場，衝突一觸即發，入境大廳亂象叢生，令人汗顏！

相關單位強調，每季都會召開跨單位平台會議檢討，上述問題部分已獲改善，將持續努力。

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