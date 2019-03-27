外國客進來卻載不到人 運將怒：韓國瑜照顧小黃跳票！

2019-03-27 10:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕高檔郵輪英希格（Insignia）」號日前停靠高雄港，多達50輛計程車前去排班，不料絕大多數旅客搭乘免費接駁車到市區，僅少數人搭計程車，載客撲空的運將怒斥，高雄市長韓國瑜承諾要照顧小黃，沒想到高檔外國客進來了，他們卻沒賺到錢，「沒有感覺被照顧到」。

大洋郵輪（Oceania Cruise）「英希格（Insignia）」號3月24日上午抵達高雄港，這是約3萬噸的小型高檔郵輪，當日上岸觀光團客約360人，自由行290人，計程車司機聞訊，有的清晨約5點就去排班，結果讓他們傻眼。

運將投訴強調，絕大多數郵輪旅客都被引導搭乘旅行社接駁車，他們等半天，僅個位數旅客搭乘計程車，憤而提出抗議。

運將指出，韓國瑜為表達照顧計程車司機的決心，本月初還特別與運將座談、住宿運將家，不料還沒一個月就跳票。

台灣港務公司高雄分公司及市府海洋局解釋，事先都會將旅客資訊告知交通局及司機代表，由他們轉達給排班運將，未來將強化溝通及落實。

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