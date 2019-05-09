2200名中國客到高雄 小黃營收僅2000元

2019-05-09 14:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕歌詩達輪「大西洋號」今天載約2200名中國旅客抵達高雄港，約50輛小黃一早就去排班，不料苦等至少4個小時，僅有8輛計程車載到散客，總收入僅2000元，平均每車僅250元，比在市區的1000元，足足少了4倍，運將再次痛批韓國瑜照顧小黃的承諾跳票。

高雄郵輪碼頭計程車促進會總幹事郭興華強調，去年郵輪到高雄港，就算僅數百旅客，至少有20輛計程車載到散客，但今年很慘，最多10餘輛，最少3輛，今天雖然8輛，卻完全沒有包車，都是短程，營收100元至300元，平均每車僅250元。

郭興華質疑旅行社大小通吃，連散客搭車都要包辦，不給排班計程車生存空間，台灣港務公司及市府海洋局、交通局、觀光局等單位高層，更不願跟旅行社協調，導致旅行社一條龍式包辦，高雄人根本賺不到錢。

相關單位回應，原則上尊重市場機制，但將研究在出境大廳，另規畫計程車的專屬櫃檯，期盼他們提高自律及形象。

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