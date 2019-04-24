今年首艘郵輪抵澎 旅行者號419位歐美客菊島半日遊

2019-04-24 09:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首艘抵澎郵輪，由美國嘉年華郵輪集團璽寶郵輪豪華客輪「旅行者號」拔得頭籌，載運419位歐美旅客展開菊島半日遊，澎湖縣府及澎湖國家風景區管理處，特別邀請具傳統民俗特色的兩廣醒獅團熱鬧迎賓。

旅行者號總噸位達3.2萬噸，屬於嘉年華集團最高端郵輪系列。旅遊處長陳美齡到場歡迎來自世界各地419位旅客抵澎參訪，5月10日麗星郵輪旗下寶瓶星號也將抵澎、5月12日中國上海與澎湖包機首航，至於原先預定4月18日花火節開幕，中國中遠之星彎靠澎湖，目前仍在研議中，今年是否成行？仍有待觀察，但大大減輕澎湖非洲豬瘟防疫壓力。

由於旅行者號載運多為歐美遊客，因此除金界旅行社安排隨車外語導遊解說外，為提升服務品質，縣府特邀請澎湖科技大學應用外語系師生，擔任外語服務志工，協助散客在交通、外幣兌換、景點等相關諮詢。此次由新加坡啟程，第二站前往香港，第三站抵澎，為台灣首站，抵澎後安排遊客搭乘遊覽車參加本島半日遊行程，下午5時離澎，前往下一站基隆。

今日璽寶輪在上午7時30分抵達，由港務公司安排至馬公碼頭區1號碼頭停泊，並由引水船帶領進入馬公港，縣長賴峰偉及港務公司馬公管理處處長林建宏、澎湖國家風景區管理處處長許宗民等人登輪代表致贈首航紀念品，祝福航程順暢愉快。

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