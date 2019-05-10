新北科學教育嘉年華 侯友宜化身科學家連闖化學元素挑戰

2019-05-10 11:56

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局今、明2天在新北市民廣場舉辦「新北科學日『Fun思』玩科學－科學教育嘉年華」活動，呼應國際元素週期表150週年，市長侯友宜今也化身科學家和學生一起挑戰化學元素闖關及「指紋密碼」、「鑑識科學」等任務，他表示，新北市希望從師資人才的強化，以及科學人才的培育，未來持續以「科研」及「科普」雙軌並進。

侯友宜今天出席活動與學生一同闖關，他表示，很多科學的知識是在生活當中去體驗，體驗後再找出解決的方法，此次活動就是希望學生用快樂玩的心情，讓科學融入在生活當中，每天都可以跟科學在一起。

科學教育嘉年華此次分為5大主題區，共設置55個科學創意攤位，包括「非閱不科（book）- 科普閱讀區」、「科創探究學習bar」、「科學挖挖wow-科教攤位區」、「I SEE!我知道了-看影片學科學」及「校園瘋實驗-動手淘金趣」，其中包括林口國中利用澱粉分解酶及糯米紙設計「誰殺了小小人」、金陵女中透過透明壓克力片對光的反射及穿透觀察「3D浮空投影」、中港國小利用馬達製作手搖電動車。

此外，活動也結合新北市特有天然資源「金」，安排新北市600位國中小學生集體挑戰高難度的「金彩奈奈」實驗，一起製作奈米金粒子水溶液。明天也將推出適合親子一起參加的「看影片學科學」，並由台北市立大學教授劉淑雯團隊帶領與民眾一起「聽繪本玩科學」。

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