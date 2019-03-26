火星地表驚現「蘑菇」？最新探測圖引科學家熱議

2019-03-26 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕一直以來，人類總是在尋找外太空到底是否有生命存在，近日美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「好奇號（Curiosity）」在火星上接連拍下了一系列圖片，其中更出現類似「蘑菇」的圖像，照片曝光後，專家學者們紛紛針對照片進行了一番熱烈討論，有人更認為這間接證實了火星上存在生命的可能性。

綜合外媒報導，印度生命科學學院微生物學系的研究人員達斯（Regina Dass）與他的團隊近日針對由「好奇號（Curiosity）」拍回的15張圖像，在科學期刊「天體生物學和空間科學雜誌（Journal of Astrobiology and Space Science Reviews）」提出，在火星貧脊表面上發現地衣、海藻甚至是菌類的蹤跡。若這項研究成真，可說是證實了在火星表面存在生命。

天體生物學和空間科學雜誌編輯也表示，這項研究得到了6位獨立科學家和8位資深編輯的同行評審，雖然其中3位持否定態度，但剩下的11位推薦出版內容。不過針對該科學期刊提出的說法，NASA至今尚未表態證實或駁斥。

美國國家研究委員會生物地質學家羅佐（Vincenzo Rizzo）則表示，多達90％的陸地甲烷是生物生命的起源，大氣甲烷的季節性波動與植物生長和死亡週期有直接的相關因素，先前就有探測器在火星發現甲烷的季節性波動，這可能是生物活躍於火星上的證據。

也有專家學者認為，這些「蘑菇」可能是火星土壤經呼吸作用後，產生的氧化鐵「赤鐵礦」，但也不排除是非生物作用形成的菌類。

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