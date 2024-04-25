巴黎「紅磨坊」風車葉片半夜竟斷了！開業135年來首次發生

法國巴黎知名景點「紅磨坊」驚傳風車扇葉斷裂，往日雄風不再。（路透）

2024/04/25 15:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎熱門觀光景點「紅磨坊」（Moulin Rouge）酒吧25日凌晨驚傳事故，風車扇葉因不明原因斷裂砸落街道，所幸未有人員傷亡。

綜合外媒報導，「紅磨坊」（Moulin Rouge）是法國巴黎最著名的觀光景點之一，也因同名改編電影而聲名大噪，不料25日凌晨卻驚傳坍塌事故，風車扇葉因不明原因斷裂砸下街道。

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報導指出，目前消防人員正在釐清發生原因，但所幸事故發生於當地時間凌晨2時至3時（台灣時間上午8時至9時）之間，因此沒有導致人員傷亡。

紅磨坊工作人員向媒體表示，這是該店自1889年10月6日開幕以來，首次遭遇此種意外。此前，紅磨坊曾在1915年發生大火而停業9年。

據悉，紅磨坊以法國「康康舞」（can-can）發源地聞名全球，和巴黎鐵塔、巴黎聖母院皆常被列為必訪景點之一。紅磨坊曾被改編為同名小說、電影，尤以好萊塢天后妮可‧基嫚主演的2001年版《紅磨坊》歌舞電影為人皆知。

相關影片請見：

Les joies d’aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l’hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu — Adélaïde Malavaud （@AMalavaud） April 25, 2024

紅磨坊風車扇葉25日凌晨驚傳斷裂，所幸未傷及路人。（路透）

巴黎紅磨坊以法國「康康舞」發源地聞名全球，也數度被改編成影視作品，尤以2001年同名電影為人皆知。（法新社）

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