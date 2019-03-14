盡忠職守！ 機會號回傳「生前」最後一張全景火星照

2019-03-14 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）火星探測車「機會號」在服役近15年後功成身退，長眠火星表面，NASA昨天公布機會號回傳的最後一張全景火星影像，只見照片左下角呈現黑白狀態，顯示機會號的處理器已受沙塵暴影響而無法正常運行，惟其仍堅守任務，努力奮戰至最後一刻。

NASA昨天公布機會號去年6月遭遇「致命」沙塵暴前回傳的最後一組全景影像，紀錄它殉職前一刻在火星地表踏下的臨終足跡，其中左下角的區塊呈現灰階黑白，與彩色部分相異，顯示機會號的過濾器在龐大沙塵襲擊下無法順利運作，導致機體組件在風暴中逐漸失能。

史無前例沙塵暴襲擊

去年6月，火星表面爆發規模史無前例的巨大沙塵暴，大量沙塵受氣流捲起而遮天蔽日，不僅造成機會號機體受損，更嚴重影響其太陽能充電系統，6月10日與NASA團隊進行最後一次連繫後，機會號便被迫進入休眠狀態，此後徹底與地球中斷通訊。

待沙塵暴結束後，NASA不斷嘗試聯繫機會號，期望在太陽能板恢復充電後重新啟動，然機會號一直無法重啟，科學家推測，可能是積蓄在太陽能充電器上的沙塵量太大，導致機會號無法順利充電，團隊期待，在接下來的「風季」中，火星表面盛行氣流能為機會號進行風洗除塵。

盡忠職守長眠火星

然而，隨著時間過去，機會號仍渺無音訊，代表其恢復運作的機會越來越渺茫，NASA最終在上月13日宣布，經過上千次嘗試聯繫未果，此任務正式結束，機會號光榮除役、長眠火星。

「機會號」2004年1月25日降落於老鷹撞擊坑（Eagle crater）後，原本預計在火行上行走1公里，但由於「機會號」在耐力、科學價值和壽命方面遠遠超出科學家預期，最終里程數超過45公里，才在一個名為毅力谷（Perseverance Valley）的地點停止運作。

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