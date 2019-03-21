中國首隻「複製警犬」受訓 基因取自「警犬界福爾摩斯」

2019-03-21 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國首隻複製警犬「昆勳」現已3個多月大，日前抵達公安部昆明警犬基地接受專業訓練，而牠的基因取自戰功彪炳的7歲警犬「化煌馬」，盼能降低培訓費用和訓練時間。事實上，訓犬員在過程中，也發現昆勳確實天資極高、表現優異。

綜合外媒報導，在中國公安部成立重點研究計畫「功勳昆明犬的克隆（複製）」後，2018年9月，昆明警犬基地協同雲南農業大學和北京希諾古生科公司，到雲南採集曾破獲數十起謀殺案、被稱為「警犬界福爾摩斯」的化煌馬的細胞，再送回實驗室進行「複製程序」，最後透過代孕犬，順利孕育出昆勳。

報導指出，昆勳和化煌馬的DNA高達99.9％以上相似，而訓犬員及研究人員都說，昆勳對陌生環境的適應力佳，性格親人且社會化，此外，嗅覺能力也非常靈敏優秀。現在昆勳正接受偵查毒品、維持秩序等專業訓練，若過程順利，10個月大時就能正式上崗。

希諾谷公司副總經理趙建平說，希望未來有機會能「量產」複製警犬，藉此大幅降低培訓時間，然而複製成本仍是一大阻礙。

據悉，世界上第一隻複製警犬由南韓科學家在2005年創造，自2007年起，南韓開始利用這隻警犬在海關機構偵查毒品。

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