科普列車啟動環台 陳建仁：台灣靠科技走進全世界

2019-04-29 10:14

〔記者簡惠茹／台北報導〕2019台灣科普環島列車今天在台北車站正式啟動，今起到5月2日繞行台灣一周，全台各地學童除了可以在火車上體驗各種科學實驗活動外，在火車停靠站還有各大學教授接力展演科學活動，今年首度涵蓋全台23縣市，可望突破9000人。

由科技部主辦、成功大學和交通部台鐵局及國家實驗研究院共同執行的「2019台灣科普環島列車」，今年共有4節車廂，第1節車廂由全台12所中學學生接力，在列車上演示科學實驗，後3節車廂則由美光科技、台灣艾司摩爾、台灣默克集團負責設計科學實驗活動。

計畫主持人成功大學材料科學及工程學系教授李旺龍表示，除了列車上的科學實驗展示，各停靠火車站則由各縣市「全民科學週」科普活動計畫執行團隊，各縣市大學教授也都加入接力，包含台南站有成功大學物理系教授羅光耀、新左營有中山大學教授郭啓東，台東則有台東大學應用科學系助理教授林自奮，宜蘭各站有宜蘭大學食品科學系特聘教授陳輝煌教授等等，在車站舉辦各種科學實驗和表演，預計接待240名學童和家長，從火車站玩到火車上。

科技部表示，今年科普列車特別邀請金門學童搭乘飛機來台參加，還有澎湖花嶼國小及蘭嶼學童跨海參與，東引國小首度有39名師生搭乘10多個小時遊輪來台參加這次活動，今年首度涵蓋23個縣市，可望突破9000人參與。

副總統陳建仁表示，科普列車是培植新幼苗很好的活動，養成小朋友的科學興趣，全島繞一周、海陸空大聯合，很謝謝大家沒有忘記偏鄉小朋友，每個小朋友都是未來科學家，台灣只有仰賴科學發展才能讓經濟發展更好，讓台灣走進全世界，讓全世界看到台灣人的貢獻。

科技部長陳良基表示，列車目的是讓學生知其然也要知其所以然，透過科普了解背後的科學意義，求學問過程了解知道為什麼，比知道現象還更重要，希望透過列車刺激學生對於科學的興趣，善用台灣環島機制，把偏鄉學校帶進活動。

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