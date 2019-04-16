新量子材料的研發 將帶來「下載大腦」的能力

2019-04-16 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕科技日益進步，近日美國普渡大學（Purdue University）與聯邦能源部旗下的阿貢國家實驗室研究人員研究出一種可以檢測神經系統疾病早期症狀的新材料。長遠來看，這種材料甚至可能帶來「下載大腦」的能力。

綜合外媒報導，近年來，研究人員試圖創造一種像大腦般會「思考」的材料，讓大腦能夠自動偵測神經系統疾病，例如帕金森氏症。雖然這個理想還需要長時間的努力去實現，但普渡大學與阿貢國家實驗室近日研發出一種新量子材料，利用離子電流幫助大腦進行特定的反應，如同發送信號般。

該研究的第一作者張海天表示，電子設備透過電子思考，人腦透過離子思考，他們的目標是讓新量子材料成為這兩者之間的橋樑。

普渡大學教授拉瑪納森（Shriram Ramanathan）補充說明，這種材料是儲存與傳輸記憶的潛在途徑，假設將一個電子設備放入大腦，當大腦功能開始退化時，人們仍然可以從該設備中找回記憶。

研究人員將這項研究發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊並展示將量子材料放置在動物模型的腦片下，其自動接收氫的能力，也意味著新量子材料具有電子性質，這兩種特性都無法通過物理學來解釋，使得它擁有獨特的優勢。

科學家研發出新量子材料，期許未來可檢測出神經系統疾病早期症狀。（圖擷取自The Science Times）

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