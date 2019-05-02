「好客國家榜」揭曉 台灣自評高居全球第3

2019-05-02 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣之美讓許多觀光客大感讚嘆，更有不少人形容「台灣最美的風景是人」，國外訂房網站Booking.com今天公布「在地認證好客國家排行榜」，其中有高達77％的台灣旅客認為國內比國外更有人情味，高居全球第3名。

訂房網站「Booking.com」今天公布一項調查結果，工作人員針對29個國家的旅客進行調查，比較旅客在國內與國外旅遊時的互動差異，進一步了解旅行中遭遇「人情味」對旅客的影響。結果顯示，有高達77％的台灣旅客認為國內比國外更有人情味，對於自己國家的「好客程度」具有高度信心。

報告顯示，在29個國家中，泰國旅客自認觀光時國內較國外好客的比例高達85%，數據全球居冠，其次則是印尼的83%、台灣的77%，第四、五名則分別為墨西哥的77%與印度的75％。

「Booking.com」指出，這次的調查報告係經委外進行之獨立調查匯集而得，受訪者總數共2萬1500人，從2018年12月14日至2019年1月14日期間於線上完成有效問卷。

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