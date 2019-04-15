涉西班牙電信詐騙遭引渡中國 47台灣人恐面臨10年刑至終身監禁

2019-04-15 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前西班牙政府引渡了47名涉嫌從事電信詐騙的台灣人至中國，雖然這些台灣人曾向西班牙政府尋求庇護，不過卻遭西國法院駁回。

根據西班牙媒體《Vozpopuli》12日的報導，4月5日西班牙國家法院通過了引渡人犯的要求，12日有47名年齡介於20至47歲的台灣人被送往中國。西國報導指出，這些台灣人引渡至中國後將面臨10年至終身的監禁。

中國在此次案件中首次援引與西班牙簽署的引渡條約，要求將台灣人引渡至中國受審，遭我外交部強烈抗議。去年2月，被拘留的台灣人針對引渡至中國提起行政訴訟，遭法院判決敗訴。台灣的「人權公約施行監督聯盟」透過與當地人權團體合作，援引國際法中的「不遣返原則」向西國憲法法庭提起上訴，他們指出若引渡至中國可能面臨不公平的司法審判，同時被拘留的台灣人也向西班牙內政部庇護難民署提出「政治庇護」。

此案獲得聯合國人權機構支持，人權高專辦公室（OHCHR）發聲明指西班牙法院同意引渡的判決違反了西班牙做出的國際承諾，使得西班牙的引渡作業從去年5月一度暫停。不過，隨著西班牙憲法法庭裁定不受理此案，西班牙內政部庇護難民署駁回政治庇護的申請，引渡作業又再度展開，今年2月15日西班牙將2名台人引渡至中國。

西班牙媒體《Vozpopuli》指出，台灣的獨立性在整個法律的辯論過程中有著決定性的影響，而這反映在西班牙國家法院拒絕了台灣人不屬於中國的主張，報導指出，「除了和台灣有邦交的國家外，國際社會將台灣視為中國的一部分」。報導也指出，如果考量台灣方面的主張，可能會引發西班牙與中國之間的外交衝突。

2016年西班牙警方在破獲電信詐騙組織的行動中，逮捕了269名詐騙犯，其中有219名台灣人，他們作案的對象主要是針對來到西班牙的中國人，並從中國人的手中騙走了大筆的金錢。

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