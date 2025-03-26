「白狼」宣布「鍾馗」接竹聯幫主？統促黨部逾70警荷槍警戒

外傳竹聯幫主誰接任將在統促黨黨部宣布，警方接獲相關情資後不敢大意，出動超過70名警力荷槍實彈到場警戒 。（記者陸運鋒攝）

2025/03/26 15:06

〔記者陸運鋒／新北報導〕統促黨總裁、前竹聯幫大老「白狼」張安樂強勢主導，希望推舉地堂堂主「鍾馗」李宗奎擔任竹聯幫主，外傳今下午在統促黨新北市中和區黨部或台北市中山區兩地其中一處宣布，警方接獲相關情資後不敢大意，出動超過70名警力荷槍實彈到場警戒，同時蒐證是否有不法行為。

竹聯幫主「么么」黃少岑過逝後，該幫一直處於群龍無首的狀態，但傳出前愛堂「扣頭」劉振南、青堂前堂主「世川」高世川以及李宗奎將角逐大位，而張安樂更強勢主導，希望推舉李宗奎擔任幫主。

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中和警分局長陳宇桓表示，今接獲有效情資顯示，有幫派份子在中和健康路統促黨部，將舉行公開活動。警方說，將針對該大樓出入人員，進行身份查抄、辯識，若有發現不法情事，將嚴正執法。

陳宇桓指出，中和分局結合刑事局第二大隊、新北市刑警大隊、少年隊、保安大隊等單位，並出動72名警力到場戒備，預防幫派份子集結，絕不容許公權力受到挑戰。

外傳白狼今下午將宣布鍾馗接任竹聯幫主，警方在統促黨部站崗。（記者陸運鋒翻攝）

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