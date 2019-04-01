當中國「社區主任助理」不只2人 據說還有66人違法任職

2019-04-01 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前發生國人李佩珍、符坤龍赴中國擔任社區主任助理，內政部裁定此2人行為觸犯《兩岸人民關係條例》，依法向2人各開罰10萬元，並呼籲其他在中國擔任社區主任助理的國人主動離職；不過據中媒報導指出，目前尚有66名台灣人尚在中國擔任此職，多人還忿忿不平，聲稱「暫時不打算返台」。

我國內政部指出，根據《兩岸人民關係條例》第33條第2項，國人不得擔任經陸委會公告禁止之中國黨政軍機關、團體之職務，而根據陸委會認定，「社區居民委員會」是中國各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似我國村里幹事，確屬公告禁止之職務；而李佩珍與符坤龍曾多次就此接受媒體採訪，違法事證明確，因此處10萬元罰鍰，並呼籲其他在中國擔任社區主任助理的國人主動離任。

中媒《中評社》報導，符坤龍日前返回台時，對收到內政部的懲處通知感到無奈；他表示，台灣阻止他們到中國從事自己專精的工作相當不明智，「我們做的都是與基層有關的工作，與中共黨政軍無關」，沒有參與行政事務，也強調「不管台灣怎麼懲處，都願意留在中國發展，還是自己的生涯規劃重要。」

據報導指出，目前中國廈門尚有66名台灣人擔任「社區主任助理」，對於李佩珍、符坤龍遭到開罰感到「憤憤不平」，痛批「明明就是出來打拼工作，其他人都可以，為什麼我們不行？我們在台灣也沒有碰到政治的東西，而且也不是在中國的政府機關工作。」，也有多名擔任社區主任助理的台人稱「暫時不打算回台灣了。」

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