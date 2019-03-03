在西門町當扒手、掉錢包 社會實驗挑戰「台灣人的正義」

2019-03-03 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕我們常常聽到外國人稱讚台灣是個有溫度的國家，台灣人熱情且善良。不過臉書粉絲專頁「台客劇場」，試圖用社會實驗來挑戰台灣人的「正義感」。他們在西門町安排「掉錢」、「昏倒」和「偷竊」等情境，觀察路人反應。最後實驗結果出爐，該粉專對實驗結果表示「台灣人，以你為榮」。

在這部長達6分鐘的影片中，製作團隊模擬了多個情境。他們首先進行「掉錢包」以及「掉百元鈔」的實驗，該實驗進行了1個小時。在隱藏好的攝影機跟拍下，他們發現，所有的路人都停下腳步拿著失物追上製作團隊安排好的演員，其中一次發生的小插曲是，撿到錢的路人不知道是誰掉的，以至於還錯了人，不過仍證明了，台灣人可以說是「拾金不昧」的。

在「昏倒」的實驗中，則可以明顯的看出，大眾對昏倒者有較多的遲疑，會保持安全距離觀察，不會馬上前去詢問，不過在幾分鐘之內，還是有人會上前關心，不論是年輕女性還是中年男性，都會有人上前幫忙。

最後，製作團隊進行了最困難的實驗－「偷竊」。製作團隊觀察發現，只要有路人發現行竊事件，都會上前提醒被害人，還有1位路人在發現後，不但爆氣攔阻扮演扒手的演員，在怒斥他「你不要這樣子」的同時，伸手把東西搶回來還給扮演被害者的演員。製作單位也準備了紅包，給這些見義勇為的路人，不過沒有任何人收下。實驗結果顯示，「台灣人，以你為榮」。

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