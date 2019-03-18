如願成永遠的台灣人！畢耀遠神父公祭將頒總統褒揚令

2019-03-18 07:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕奉獻台灣一甲子的畢耀遠神父8日辭世，今天公祭，治喪委員會由副總統陳建仁擔任名譽主任委員並將在今天上午9點45分代頒總統褒揚令，畢神父將安葬在民雄聖山天主教墓園，如願成為永遠的台灣人。

去年過完96歲壽誕獲頒雲林縣榮譽縣民證的虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠，今年3月8日凌晨4點在虎尾若瑟醫院睡夢中安詳辭世，遠從千里之外荷蘭而來的他奉獻台灣67個年頭，最常掛在嘴邊的就是「我是台灣郎」，數十年如一日，犧牲奉獻的精神令人敬佩。

虎尾若瑟醫院為送別可敬可愛的「畢神父」，今天的追思殯葬告別禮安排網路LIVE同步直播，上午9點45分由副總統陳建仁頒發總統褒揚令、10點追思感恩彌撒、11點30分家奠公奠禮後發引民雄聖山天主教墓園。

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