72年前的今天！台日混血湯德章遭槍斃前 高喊：台灣人萬歲

2019-03-13 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本作家門田隆將指出，72年前的今天，台日混血兒湯德章為省參議員、台南市長候選人，同時也是二二八事件處理委員會台南市分會治安組組長，卻被國民政府軍隊推上刑場，死前他用日語大喊「台灣人，萬歲」，接著遭士兵開3槍貫穿頭顱斃命。

綜合媒體報導，日本作家門田隆將在《湯德章：不該被遺忘的正義與勇氣》書中提到，湯德章出生於1907年，父親為日本人，母親為台灣人，台日混血的他有著日本名字「坂井德章」，但年幼喪父因此從母姓，雖有日本血統，卻完全沒享受到日本政府制定的日本公民福利，但他依舊努力考上警官，升上「警部補」。

湯德章在1939年承辦日本醫師撞死台灣民眾的刑案，引發日本警界不滿，對他的血統歧視更為強烈，湯德章憤而辭職前往東京中央大學就讀，並於1942年、1943年分別成功考取日本高等文官考試司法科、行政科，他毅然決然回到台灣服務，在1943年9月拿到台灣總督府律師資格，開始為台灣人辯護，抵抗劣質的日本人。

拒陳儀邀請 湯為台犧牲生命

在國民政府接收台灣後，湯德章收到行政長官公署長陳儀的邀請函，要他擔任「台灣省公務員訓練所」所長，他不願身陷中國官場貪汙劣況因此拒絕，並從1945年起在瘧疾、公共衛生方面替台南市民發聲，卻不被國民政府官員接受，他憤而辭去當時的台南市南區區長職務。

1947年228事件發生，湯德章染上瘧疾，卻被推任二二八事件處理委員會台南市分會治安組組長，而後又因陳儀之命成為「市長候選人」，至3月11日被國軍21師派出至少20名憲警特務闖入住宅逮捕，湯德章以柔道反抗，同時將負責治安工作的台籍學生、菁英名單焚毀，數千人得以倖免被國民政府殘殺。

湯德章在同年3月12日遭國民政府逮捕成功，刑求一夜將他肋骨、手指骨全數打斷，只為求名冊，但湯堅決不給，13日上刑場時遭士兵喝斥下跪，他對國民政府軍隊回罵「蔣賊軍」後被踢倒，他用日語高喊「台灣人，萬歲」，接著被士兵開槍貫穿他的鼻樑與前額。

許多台灣網友得知這段歷史事實後，均感到相當痛心，紛紛留言指出「所有的中正路都不該有」、「湯先生的風骨，將永留台灣人民的心中！」、「內心台南人的血在沸騰。感謝湯德章，我會一輩子記住這個名字」、「去他X的中國人」、「為什麼這樣的故事在台灣沒有被廣為流傳，只有所謂蔣公溺水這種噁心的洗腦文」。

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