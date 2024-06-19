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桃園機場公司首屆「桃點子」競賽 創意提案解決工作痛點

桃園機場公司員工提出創意提案。（桃園機場公司提供）

桃園機場公司員工提出創意提案。（桃園機場公司提供）

2024/06/19 17:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園機場公司舉辦第一屆「桃點子」創意提案競賽，鼓勵同仁從業務經驗找出痛點，並提出創新方案，數位創新類得獎者，是結合電子名片及特約廠商地圖的虛擬員工識別證，作業流程類得獎的點子，是整合空陸側及設施面最佳大腦的營運控制中心。

機場公司副總經理李俊德指出，目前旅客及航班運量都恢復9成情況下，如何運用有限資源，與其他國際指標性機場競爭，並發揮以人為本的價值，除了守成更要創新；以停機位週轉率來說，桃機78個停機位中，目前空橋停機位週轉率每日14.80架次，比香港機場週轉率每日8架次更多。

桃機首屆「桃點子」創意提案競賽，分為數位創新與作業流程創新兩大類別，機場公司特別舉辦3場競賽說明會及創意力講座，由產業專家分享實戰經驗，如何從工作痛點找出創意解決之道，並在有限時間抓住評審團的眼球。

這次有航務處、工程處、維護處、資通處、總務處、營運控制中心、人資處、公共事務暨行銷處等部門，共9組隊伍、43位員工參賽，年資從最短5個月到最長27年，最後有逾220位員工線上投票，佔公司總人數3分之1，參與度高。

桃園機場公司舉辦第一屆「桃點子」創意提案競賽。（桃園機場公司提供）

桃園機場公司舉辦第一屆「桃點子」創意提案競賽。（桃園機場公司提供）

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