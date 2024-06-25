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中低收女子為癌末母還願 發送物資、便當讓需要者感受社會善意

信眾為母親祈福還願，發便當結緣。（圖由民眾提供）

信眾為母親祈福還願，發便當結緣。（圖由民眾提供）

2024/06/25 18:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區王姓女子到東林福德廟為重症母親祈福，母親病情獲得好轉，難得的是，她家本身是中低收入戶，她為了還願一個月來發了3次、共500個便當還願，吸引民眾大排長龍。她說，只要當月收入較好就會結緣，讓有需要的人感受到社會善意。

東林福德廟近月來發了3次便當，分別有120、180及200個，每次吸引大批民眾排隊，便當大約1、20分鐘就發送完畢，有些人甚至清晨6點就來排隊。

許多民眾對為何發放便當不明所以，發放的王姓女子最近在臉書社群上說明原因，她表示，母親已經癌末，因此她到東林福德廟向土地公祈福，發願若母親病情好轉，將依父親常說的「取之於社會、用之於社會」，讓貧苦人家可以感受到這個社會的善意。

王女一開始在自家發放白米、麵條等民生物資給弱勢家庭，而每發放一次，母親的病況就會好些，支持了她持續捐贈動力，為了與更多人結善緣，決定到東林福德廟發放便當，她說，感謝土地公公慈悲，這一年來對她家的照顧跟幫忙，「神恩浩蕩」。

王女說，她不是有錢人，也不是初一、十五固定結緣，家裡本身就是中低收入戶，沒有任何人贊助，但她相信「有正能量生活會更美好」。王女孝行獲得網友齊聲喊「讚」，祝福她「人有善願、天必相助」。

領便當民眾大排長龍。（圖由民眾提供）

領便當民眾大排長龍。（圖由民眾提供）

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