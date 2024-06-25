民眾籲補助長者、身障搭小黃 宜蘭縣府：年需6.8億無力負擔

宜蘭縣府估計若補助65歲以上長者及身心障礙者搭乘計程車資，一年約需花費6億8924萬元，目前受限財政無力負擔尚無法推行。（記者王峻祺攝）

2024/06/25 18:31

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕花蓮、台東2縣均針對銀髮族及身障者祭出搭乘計程車敬老愛心補助，宜蘭有民眾籲請縣府也能比照辦理。縣府社會處表示，花東2縣有花東基金依比例支應，但宜蘭並沒有，以最低每月補助480元的台北市計算，初估1年就需要6.8億元，因經費龐大無力負擔，不過搭乘市區公車免費且無限次數，鼓勵多加利用。

全台目前除部分大都會區縣市與花東2縣，持敬老愛心卡搭乘台灣大車隊計程車有不同補助的9個縣市外，其餘縣市均尚未啟動。宜蘭長者及身障者占全縣人口比例19.58％、7％，民眾希望縣府也能加入車資補助行列，縣議員謝家倫在議會也提案，表示應該擴大福利政策。

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謝家倫說，敬老愛心計程車隊補助金額雖不同，但外縣市民眾有感，考量宜蘭長者、身障者的出行需求，縣府也應依比例補助計程車資，在搭乘復康巴士或大眾運輸工具外，鼓勵能多外出接觸社會人群或就醫，現階段預算若無法一次到位，可「先求有再求好！」才能符合民眾期待。

縣府社會處表示，花蓮每月補助1000元，每趟車資補助70％，民眾負擔30％，台東每月補助1500元，每趟車資100以下補助36元、101元以上補助72元，補助經費來自花東基金；全台9縣市補助，以台北市及新北市每月480元最低，其中台北市每趟補助65元。

社會處指出，截至今年5月份，宜蘭65歲以上人口數8萬7990人，人數持續增加中，高齡長者排名為全台第9；身心障礙者人口數3萬1671人。若以台北市最低額度計算，宜蘭補助65歲以上長者及身心障礙者搭乘計程車補助，1年就需要花費6億8924萬元，以花蓮、台東為基準，則需破10億元。

縣府社會處表示，針對長者及身心障礙者補助大眾運輸工具部分，每年合計約補助50萬人次，經費高達911萬元，已被審計單位列為社福支出預警項目，考量目前財政困難，實在無力額外負擔補助計程車資，但仍會審慎研議，由於縣民持敬老愛心卡搭乘市區公車免費，次數無上限，因此現階段將繼續鼓勵民眾多加利用。

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