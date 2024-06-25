天母忠誠士東路口標線大改造 縮短行人穿越距離、降低人車衝突

台北市士林區忠誠路二段與士東路口大改造，調整行人及車輛動線，改善標線設計。（台北市交工處提供）

2024/06/25 18:24

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市士林區忠誠路二段與士東路口鄰近天母棒球場及百貨公司，每逢棒球賽事舉行常有大量人潮穿越馬路，當地里長羅志傑表示，因行人穿越線較長，總有民眾走到一半就轉紅燈，造成危險。台北市交工處與新工處響應台北交通安全年，完成該路口改造，除路面更新，也一併調整行人及車輛動線，改善標線設計，可提升行人通行安全且兼顧交通流量順暢性。

台北市交通管制工程處管制設施科科長黃俊翰說明，改造後的忠誠路與士東路口標線，藉由縮小路口，減少車輛轉彎半徑，降低轉彎行進速度，並同步退縮行穿線，有利於駕駛辨識行人，降低人車衝突風險；車流動線引導部分，劃設槽化線及行車導引線，使上下游車道平衡，優化車輛進出路口的動線，減少車輛交織情況。

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另外，增設行人庇護綠色鋪面，讓行人可分段通過，縮短行人穿越道路的距離，降低行人暴露在車流中的時間，並有利於後續路口號誌時制設計彈性，提升整體車流紓解效率；以及透過左轉附加車道，讓直行車與左轉車分道行駛，杜絕車輛占用及違規直行，提高轉向通行效率。

黃俊翰說，雖然改造後的路口從鳥瞰圖看起來標線好像比較複雜，但若以車輛及行人動線視角，標線設計有助於導引車輛，車行跟行人動線反而是更單純的，可提升行人通行安全且兼顧交通流量順暢性。他舉例去年底也完成北投圓環的路口改造，兩者路口都較複雜。

黃俊翰補充，工務局新建工程處剛好今年安排道路鋪設工程，便一併檢討忠誠路與士東路口有什麼可以改造的可能性，同步施工的目的在於減少重複工程介面，避免空窗期影響交通流暢。

交工處表示，未來將繼續關注並改善市區內其他重要路口，透過交通工程手段重新規劃設計，促使行人及車輛於路口通行時更具安全且兼顧順暢性，努力營造更好的城市交通環境。

不過近幾天台北午後都下大雨，有民眾反映行穿線綠色鋪面常有積水，擔心會不會滑倒，黃俊翰說，鋪面防滑係數都有符合既有規範。三玉里里長羅志傑說這一個月看交通狀況如何，讓里民適應新的標線，如果不行再辦會勘。而用路人是否都會依照改造後的標線行駛，會不會有駕駛人「切西瓜」危害行人通行安全，這些問題都仍待觀察。

台北市士林區忠誠路二段與士東路口大改造，增設行人庇護綠色鋪面，讓行人可分段通過，縮短行人穿越道路的距離。（台北市交工處提供）

台北市士林區忠誠路二段與士東路口改善設計流程，從車流動線整理、縮小路口、行穿線校正，到標線設計及定稿。（台北市交工處提供）

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