稻草蓆解決揚塵、燒稻草空污兩難題

從空中俯瞰收割後的稻田，可見一綑一綑的稻草捲。（記者顏宏駿攝）

2024/06/25 18:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為解決濁水溪揚塵，政府10年投入逾10億元的經費，民間的「稻草產業鏈」則以稻草蓆，意外解決稻農長年以來燒稻草惡習。

徐姓稻草業者說，稻草蓆好處多，鋪在田間可以防治雜草，保溼又透氣，將來腐化又可以成為有機質。

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業者表示，目前使用稻草最大宗仍是各地的河川分署和公部門的覆蓋工程，台灣每年產生數量龐大的稻草，一定還要用力推廣稻草蓆，只要稻草有出處，不怕沒人來收購。

他說，稻草平均一分地的收購價約200至300元，但收完之後，大部分都先送到集中場暫時堆置，而非草蓆編織場，若草蓆供不應求，收購價還有可能提升。

明道大學精緻農業系主任劉程煒說，稻草蓆作為覆蓋資材可取代銀黑色的塑膠網布，它可以抑制雜草生長，相較於塑膠布，具有保溼、透氣的優點，調節土壤溫度，藉以改善植物生長環境。對於短期蔬菜的栽培，它可以防止幼苗遭曝曬而死亡。

劉程煒表示，目前農民仍習慣用塑膠網布來抑制雜草，隨著時間拉長，塑膠布脆化，塑粒進入土壤造成污染，不利將來耕作，而塑膠網布亦不能回收，增加碳排放。反觀稻草蓆，置放時間拉長會腐化，可以增加有機質的含量，對有機栽種好處多。

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