為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

稻草蓆解決揚塵、燒稻草空污兩難題

從空中俯瞰收割後的稻田，可見一綑一綑的稻草捲。（記者顏宏駿攝）

從空中俯瞰收割後的稻田，可見一綑一綑的稻草捲。（記者顏宏駿攝）

2024/06/25 18:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為解決濁水溪揚塵，政府10年投入逾10億元的經費，民間的「稻草產業鏈」則以稻草蓆，意外解決稻農長年以來燒稻草惡習。

徐姓稻草業者說，稻草蓆好處多，鋪在田間可以防治雜草，保溼又透氣，將來腐化又可以成為有機質。

業者表示，目前使用稻草最大宗仍是各地的河川分署和公部門的覆蓋工程，台灣每年產生數量龐大的稻草，一定還要用力推廣稻草蓆，只要稻草有出處，不怕沒人來收購。

他說，稻草平均一分地的收購價約200至300元，但收完之後，大部分都先送到集中場暫時堆置，而非草蓆編織場，若草蓆供不應求，收購價還有可能提升。

明道大學精緻農業系主任劉程煒說，稻草蓆作為覆蓋資材可取代銀黑色的塑膠網布，它可以抑制雜草生長，相較於塑膠布，具有保溼、透氣的優點，調節土壤溫度，藉以改善植物生長環境。對於短期蔬菜的栽培，它可以防止幼苗遭曝曬而死亡。

劉程煒表示，目前農民仍習慣用塑膠網布來抑制雜草，隨著時間拉長，塑膠布脆化，塑粒進入土壤造成污染，不利將來耕作，而塑膠網布亦不能回收，增加碳排放。反觀稻草蓆，置放時間拉長會腐化，可以增加有機質的含量，對有機栽種好處多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
濁水溪揚塵日6年減少93％ 居民不再滿嘴沙原因曝
2023/12/12 16:36

濁水溪揚塵日6年減少93％ 居民不再滿嘴沙原因曝
綠油油一片！彰化使全國絕招 「禿頭」河川地生髮有成
2023/12/11 13:03

綠油油一片！彰化使全國絕招 「禿頭」河川地生髮有成

居富開發 生活傳達師--打造建築裡的自然
沒下雨！濁水溪裸露近200公頃 覆蓋廢葡萄藤條抑制揚塵
2023/03/04 18:26

沒下雨！濁水溪裸露近200公頃 覆蓋廢葡萄藤條抑制揚塵
影片曝光！強勁東北季風捲起溪床砂石 網驚呼：滾滾沙河
2023/01/25 16:34

影片曝光！強勁東北季風捲起溪床砂石 網驚呼：滾滾沙河

10年首損益兩平 數位經濟獲利難關
防制空污 行動實驗室進駐斗六
2023/12/17 05:30

防制空污 行動實驗室進駐斗六
政院推動防治及改善方案奏效！濁水溪揚塵天數減93% 吃飯不再配沙
2023/12/13 05:30

政院推動防治及改善方案奏效！濁水溪揚塵天數減93% 吃飯不再配沙
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播