428兒童保護日 屏東3500人路跑力挺兒保

2019-04-28 12:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕家扶基金會2013年起將4月28日訂定為「兒童保護日」，屏東家扶中心今天（28日）就在屏東千禧公園舉辦「用愛包圍受虐兒．428守護路跑」活動，吸引約3500名親子跑上街頭，以行動支持兒童保護。

屏東家扶中心推動兒童保護工作今年走入第30個年頭，舉辦路跑希望更多人響應兒保觀念，賽事區分為9.5公里組、4.28公里組，屏東縣副縣長吳麗雪、屏東市長林恊松、百岳登山體育用品店老闆林啟文、屏東家扶扶幼委員會主委林新安等人，共同鳴槍起跑。

今年活動主軸是透過兒保誓言，呼籲社會大眾重視兒保的重要性，現場邀請縣府代表、法官、老師、醫師、兒保好鄰居，化身為「護童者聯盟」，宣誓人人都能成為護童守護者。

副縣長吳麗雪表示，每位民眾都該成為具備社會責任的社區兒保好鄰居，給孩子們最完整的保護，重視兒保議題；屏東家扶中心更是長期對於兒少保護相當重視，期待透過這類親子活動營造正向親子關係。

活動也設有攤位，跑完全程的親子家庭獲贈完跑禮，另有「兒童保護宣導關卡」、「家扶電影院」等體驗，藉寓教於樂的遊戲，學習兒少保護理念和親子互動技巧，最後還讓親子們共同寫下溫馨回憶留念。

屏東家扶也歡迎各界人士加入「兒保之友」及「兒保好鄰居」行列，發揮社區關懷力量。

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