花蓮瘋媽祖路跑賽 28日擴大交管

2019-04-26 08:53

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮首場宗教路跑盛事「祈願成真馬拉松」28日登場，2000名選手一早將自花蓮市港天宮開跑，跟著媽祖神像及三太子穿梭在花蓮農村小鎮上，活動當天清晨5時至下午1時，花蓮市、新城及秀林鄉等部分路段，預計封路並擴大交通管制，警方籲用路人提早避開管制時段。

花蓮最大媽祖廟港天宮，信眾遍布全台，今年首度規劃馬拉松活動，結合信仰文化，力推運動觀光，除吸引上千台灣民眾訪花「瘋媽祖」外，也有來自法國、日本、馬來西亞、中國、美國、越南等地選手慕名參賽，祈願「有跑有保庇！」

「祈願成真馬拉松」28日清晨5時30分登場，2000名選手自6時起，會從港天宮拱門分批起跑，其中42公里全馬組將一路橫跨花蓮市、新城鄉及秀林鄉後，到花5、花6鄉道路口折返，沿途三太子、媽祖神像公仔都會陪跑，一起和選手享受田野風光。

主辦單位表示，賽事當日清晨5時至下午1時採交管，共分禁止車輛通行的封路管制，及視跑者間距放行的彈性管制2種作法，因競賽路線均規畫於台9線西側道路，因此建議民眾改道台9線。

封路管制範圍及時間，包括自港天宮拱門→右轉中山路一段→過國福大橋右轉花9鄉道→沿花9鄉道直行→經花14、花12-1→至花12至民有街花9北埔平交道前止，時間為清晨5時30分至8時30分；加灣路台灣基督加恩教會前→經景美車站後站地下道→加灣路接南三棧路橋路口前止，管制時間清晨6時30分至下午1時。

另外，彈性管制範圍，則有花9鄉道（秀林鄉佳民村、秀林鄉加灣社區及景美村）、花5鄉道至花6鄉道路口（秀林鄉三棧路、民享路及民治路）、花14鄉道至新城鄉佳林村4鄰、6鄰聯絡道涵洞（新城鄉佳林村）、花15-1鄉道（花蓮市國福街及石壁街路段）至與花22鄉道（秀林鄉水源村）與花13鄉道路口（水源大橋北端）、美崙溪北岸河堤道路及花蓮市福光街全線。

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