428兒童保護日 出動美國隊長、鋼鐵人共組「護童者聯盟」

2019-04-28 11:19

〔記者王涵平／台南報導〕428兒童保護日，北台南家扶出動美國隊長、鋼鐵人等超級英雄組成「護童者聯盟」，宣導「快樂親子五步驟-不閉打小孩」，用愛與擁抱包圍受虐兒。

響應428（Yes 兒保）兒保日，北台南家扶今在國道東山服務區舉辦「護童者聯盟LOVE HUGS」活動，家扶兒保娃帶領家扶童組成街舞團，表演兒保操及教唱，來自北中南的星際義工隊夥伴以COSPLAY扮演美國隊長、鋼鐵人等超級英雄，呼籲「隨時保護兒童‧ 你就是英雄」。

北台南家扶主任莊淑惠表示，今年初「新北市42歲男子因兒子買肉圓沒加辣，失控爆打兒子」、「台中市父攜年幼子女燒炭造成1家4口死亡悲劇」、「台南也見家暴男 狠繼父用菸燙2歲女童腳、踹斷6歲男童肋骨」等多起震驚社會的兒虐案件大都為主要照顧者情緒失控或缺乏親職教育所致。

呼籲民眾以「通報重於爆料」的積極態度，呼籲民眾一旦發現疑似受虐兒，可善用113、110通報系統，第一時間處理才能減少虐童案件發生。

快樂親子5步驟「不『閉』打小孩」，即「不（要生氣）、閉（上眼睛深呼吸）、打（電話給家扶）、小（孩抱抱）、孩（要大笑）」，希望民眾加入「護童者聯盟」兒童保護工作的行列。

為籌兒保經費，今在現場義賣的兒保義賣品-家扶X貓爪抓便當盒一組義賣價428元，可獲加贈「聚 北海道昆布鍋」套餐買1送1券，義賣至今日上午12時。

北台南家扶兒保組社工督導洪玉華表示，家扶將繼續推動「兒少網絡建構網」，廣邀一般商家、學校、醫院診所、村里鄰居、警政等機構，擔任「兒保好鄰居」加入護童者聯盟。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/