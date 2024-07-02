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沖繩店家冷氣都開超冷！他諷：這才叫「不缺電」 網一面倒開轟

原PO聽導遊說，日本人都習慣將冷氣溫度調在22度左右。示意圖。（路透）

原PO聽導遊說，日本人都習慣將冷氣溫度調在22度左右。示意圖。（路透）

2024/07/02 21:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期天氣炎熱，不少民眾都會找涼快的地方避暑。一名網友分享，現在的沖繩氣溫約30幾度非常悶熱，但機場，超商，購物中心等公共空間冷氣都開很強，連吃手打麵都冷到要把薄外套穿上，原PO酸說，「能這樣用電，才能叫不缺電吧」，不少網友聽後直搖頭，「你不爽可以移民去日本呀」。

網友近日在PTT論壇上發文，目前人在沖繩旅遊，溫度也是非常的熱，他透露，不管是機場、超商、購物中心、禮品店的冷氣都開好開滿，連在大熱天吃手打麵，都還要把防曬薄外套穿上才不會太冷，甚至進飯店房間都要先調整空調，半夜才不會冷到感冒，讓原PO直言，「導遊說日本人都習慣將溫度調在22度左右，能這樣用電，才能叫不缺電吧」。

該文曝光後，網友紛紛不挺原PO的觀點，「冷到感冒才可悲吧，台灣的溫度剛好」、「冷氣調幾度跟缺電有啥關係？你爽要開16度也可以啊」、「動不動叫人移民出去？」、「日本人不環保，台灣No1」。

根據《經濟部能源署》指出，目前中央並沒有「限溫令」，但有規範指定能源用戶，遵行節約能源規定，包括觀光旅館、零售式販賣店、餐館、大眾運輸場站，以及銀行郵局20類場所，室內冷氣溫度不得低於26度，餐館、旅館或百貨美食街，用餐時段溫度不受限。

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