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中央大學、北海道大學締約 合作「極地研究」

中央大學臺灣極地研究中心主任倪春發教授（左）和北海道大學北極域研究中心代理主任宇都正太郎（右）展示簽署的合作備忘錄文件。（中央大學提供）

中央大學臺灣極地研究中心主任倪春發教授（左）和北海道大學北極域研究中心代理主任宇都正太郎（右）展示簽署的合作備忘錄文件。（中央大學提供）

2024/07/02 21:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央大學臺灣極地研究中心與北海道大學北極域研究中心簽署合作備忘錄，促進未來雙方的國際合作與學術交流。中央大學副校長許秉瑜表示，這次簽約顯示雙方單位對極地研究的重視與互相合作的意願，更象徵雙方的友好關係。

中央大學今日指出，雙方將基於各自專長領域，啟動共同研究計畫，包括衛星遙測、持續性的極地變化監測、共享研究數據，以及發展創新感測技術等，並提供學生與研究人員互訪交流的機會，合辦學術研討會，推動學術發展且促進雙邊友好關係。

中央大學副校長許秉瑜指出，極地研究在近年來越來越受到國際重視，這次簽約顯示雙方單位對極地研究的重視與互相合作的意願，更象徵雙方的友好關係，期許未來能有豐碩的合作成果。

中央大學「台灣極地研究中心」於2023年成立，累積歷年海域調查與衛星遙測之實力，積極發揮在極地研究領域的影響力，並與極地研究學術組織合作，共享觀測資料與科研成果，提升台灣在極地研究的能見度。

北海道大學北極域研究中心以北極地區的持續活用和保護為目標，進行研究活動，致力人才培養和解決現實課題，期待創建北極地區的跨領域合作研究、建構產學研合作平台。

中央大學許秉瑜副校長（左）贈送紀念瓷盤給北海道大學北極域研究中心代理主任宇都正太郎（右）。（中央大學提供）

中央大學許秉瑜副校長（左）贈送紀念瓷盤給北海道大學北極域研究中心代理主任宇都正太郎（右）。（中央大學提供）

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