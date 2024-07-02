盧秀燕喊魄力全面更新課桌椅 遭酸「上任第6年才想到叫魄力？」

盧秀燕稱展魄力全面幫學生換課桌椅，遭酸「上任第6年才想到叫魄力」。（市府提供）

2024/07/02 21:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣佈她要展現魄力，下定決心全面幫國中小學學生更換新式可調式課桌椅，但民進黨議員江肇國及陳淑華均質疑，之前在議會多次爭取均不置可否，「上任第6年才想到，哪來的魄力」；國民黨議員張廖乃綸及陳文政肯定市長全面幫換政策，但也盼能提早汰換，甚至一步到位更換，不要讓學生再等3年。

台中市有22萬名國中小學生，教育局調查，近7成學生使用固定式課桌椅，且有5成老舊且逾使用年限，顧及學生有1/3時間在學校上課，傳統課桌椅無法配合學生體型，多數學生「遷就」課桌椅上課，台中市長盧秀燕今宣佈「陪你長大」計畫，將斥資4.5億元全面汰換，幫國中小學升級「可調式課桌椅」，今年起分3年編列預算逐年汰換；首批以高年級適用，教育局指出，因須採購，暑假後開學來不及，最快年底汰換第一批。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕宣佈時強調，她上任時就疑惑課桌椅對學生很重要，卻長期被忽略，每年編列汰換預算有限，因孩子成長最重要，她下定決心一定要改革，要展現魄力全面更換課桌椅。

不過，去年就在議會質詢時要求市府加速汰換課桌椅的江肇國指出，現行校園課桌椅無法隨學生體型調整，在議會議員早就長期關切，督促市府更換，「盧市長上任第6年才發現問題」，「慢了6年終於可以全面更換」。

陳淑華也指出，若盧在上任第一年就全面幫學童課桌椅汰舊換新，這才叫魄力、改革，如今她的任期只剩2年，執政第6年才想到要幫學童更換新試課桌椅，這不是魄力也不是改革，根本是「現在的盧秀燕打臉第1任的盧秀燕」，過去6年的時間根本浪費掉了。

藍營的議員張廖乃綸與陳文政則肯定盧的更換課桌椅計畫，張廖乃綸說，日前才有學校反映課桌椅問題，校方反映學生課桌椅老舊，學校嘆不知排隊等更換要等到哪一年，如今能由市府全面協助更新，落實照顧學生學習需求，值得肯定。

但張廖乃綸也說，目前市府估要分3年汰換，但若國一新生今年入學，也要等到國三才有機會坐到新式課桌椅，盼能加速汰換期程。

陳文政也說，很多學校屢反映課桌椅問題，市長能全面幫汰換，學生及家長一定認同，但畢竟要分3期程，學生成長不能等，盼市府能設法跟央爭取補助，「一次到位」全面換新更能落實照顧學生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法