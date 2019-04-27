戀戀桐花全國路跑 28日橫山合興車站登場

2019-04-27 07:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕浪漫台3線「2019戀戀桐花」全國馬拉松路跑將於明天（28日）上午，在新竹縣橫山鄉合興車站（愛情車站）舉行，因適逢假日前往內灣老街及尖石溫泉遊憩區遊客眾多，為避免周邊交通秩序混亂，警察局將針對活動會場周邊進行交通疏導管制，請前往民眾配合。

警察局表示，這項路跑活動由中華民國陸上運動競技協會主辦，有全馬43Km組、挑戰22Km組及樂活8.5Km組三個組別，預計有4200人參與，主辦單位規劃有接駁車前往會場，請參賽選手多加利用。

交通管制時間為28日6至15時，視交通狀況調整。管制措施：

（一）120線：台3線十分寮路口至永豐橋路段，由橫山往內灣方向車輛僅供單行道通行，封閉北側車道供活動賽事使用；另內灣往橫山方向車流在永豐橋強制左轉改竹35線（仁愛街）行駛替代道路。

（二）竹30線、竹31線、竹32線加強疏導管制。

（三）中山街5巷封閉（接駁上下車點及路跑終點），禁止通行。

（四）封閉期間如遇公車由內灣往台3線行駛，則管制橫山往內灣方向車輛禁止進入，淨空車輛後始放行公車行駛。（由永豐橋管制人員通知現場指揮人員開放公車通行）。

停車場規劃在九讚頭車站、橫山國中及台3線道路兩側。停車場設有3輛9人座小巴接駁車，巡迴接送跑者前往會場。考量當日遊客及參加活動人數眾多，已聯繫台鐵加開班次和加掛車廂輸運人潮，以減低賽事帶來的交通衝擊。

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