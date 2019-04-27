廢核大遊行下午北高出發 蔡、賴都將出席

2019-04-27 13:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕一年一度的廢核大遊行今午後2點30分自凱道出發，中午左右民眾已陸續聚集，預計總統蔡英文及前行政院長賴清德都會現身力挺。全國廢核行動平台表示，今年主題為「告別核電、風光明媚」，希望民眾一起挺身跟核電說掰掰，迎接再生能源時代。

今年的廢核遊行以雙城同步遊行為號召，台北下午1點在凱道集合，高雄則於下午2點在凹仔底公園（神農路）集合，現場規劃「綠能節能生活展區」，也有台日兩地的攝影師聯合展出「不能遺忘的記憶 福島X車諾比攝影展」等，並有許多豐富表演。

全國廢核行動平台表示，反核不只是因為要擺脫核電的威脅與恐嚇，而是為了能開展新的能源政策，更是因為不能讓這些阻礙台灣重新思考經濟與產業模式的既得利益者，繼續主導台灣的能源未來。

全國廢核行動平台批評，繼去年年底的「以核養綠」公投之後，今年核電集團再次提出公投，除了要延役老舊核電廠、啟用核四之外，更再次祭出「核能減煤」這種廣告不實的詐術公投，事實上卻是核煤一家親，企圖要斷掉台灣能源轉型的機會，因此反核方也提出「反核廢料」、「廢核再生」兩項公投應戰。

平台並揭示今年遊行訴求，包括告別10%核電、落實綠能減煤；我要風光明媚、不要萬年核廢；廢除危險核四、退役老舊核電；不能解決核廢、不要再用核電；綠能百分百、轉型趁現在（RE100 is happening now）；核能出去、綠能進來、守護台灣未來等。

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