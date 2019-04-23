今晚十點竹山「送肉粽」 路線曝光！

2019-04-23 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友在臉書社團「竹山人聊天室」詢問「聽說今晚（23日）20：00到24：00，大智路黑白賣到第一公墓沿線會有送肉粽的儀式，是真的嗎？」貼文不僅被證實，也引發網友熱議。

綜合媒體報導，1名網友在臉書社團「竹山人聊天室」詢問今晚十點是否有送肉粽的儀式，這項消息不僅被民眾證實，稍早也有網友發出公告「今晚10：00之後，竹山大智路7-11往第一公墓，舉行送煞科儀。如有忌諱者請迴避，謝謝大家的配合」。

送肉粽，又名送煞或喫麵線，是種民間的傳統除煞儀式，為臺灣喪葬習俗之一。先民認為吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會一而再地尋人為替，以求自己的超度轉世。所以藉由法會將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

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