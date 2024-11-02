北台灣下週轉涼 部分地區溫度降至16度

天氣風險公司表示，本週末恢復到典型的東北季風天氣型態，預報資料顯示只有迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部區域會有些短暫陣雨機會，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2024/11/02 10:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週末恢復到典型的東北季風天氣型態。天氣風險公司表示，預報資料顯示只有迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部區域會有些短暫陣雨機會，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣，下週北台灣的溫度將會持續偏涼，尤其週二到週四季風較強的時候溫度會更低一點，白天高溫可能只剩下22至24度。

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，送走了難得一見在深秋季節登陸台灣的強颱康芮之後，本週末（02至03日）恢復到典型的東北季風天氣型態，由於東北季風夾帶的水氣並不多，因此預估帶來的降雨有限，預報資料來看只有迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部區域會有些短暫陣雨機會，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣，雖然天氣良好適合出遊，但是因為颱風過後許多區域仍有潛在的危險性，海邊的風浪也還是很大，建議還是暫時先不要前往會比較安全。

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溫度方面，東北季風帶來較涼的空氣，週末期間在北部、東北部以及花蓮一帶的溫度較為偏涼，白天高溫24至27度，中部、南部以及台東地區還是較為偏暖，白天高溫仍有機會超過30度或以上，南北之間有溫度上的差距，南來北往的朋友可能要留意一下。

夜晚清晨則是在中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區溫度會比較偏低，可能有20度上下的低溫出現機會，雖然感受上還不到冷，但是這個溫度已經算是有涼意了。南部空曠地區的低溫也有機會降到20至22度左右，預期在中南部、台東一帶的日夜溫差變化會比較大。

展望到下週，目前來看東北季風仍將持續影響台灣，可能要持續影響下週一整個禮拜的天氣，其中週二到週四（05至07日）這幾天東北季風的強度會比較強一些，預期迎風面的大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東一帶下週將持續會有短暫陣雨，其中季風較強的時候局部單點的降雨會比較多，不過整體來看水氣並沒有很明顯，因此降雨量應該都不至於會太大，迎風面以外其他地方的天氣就比較穩定，大致以多雲或晴為主。

下週北台灣的溫度將會持續偏涼，尤其週二到週四（05至07日）季風較強的時候溫度會更低一點，白天高溫可能只剩下22至24度，夜晚清晨低溫也會降到20度以下，空曠地區甚至有可能降到16至18度間，感受上應該會頗有涼意。中南部的溫度也會較為下降，不過大致仍是日夜溫差較大的型態，白天高溫大約28至30度，夜晚清晨空曠地區低溫也有可能降到20度或以下，早出晚歸的朋友務必要多加留意。

至於南邊的熱帶擾動部分，下週在菲律賓以東的低緯度洋面預期仍可能有擾動發展，並且靠近菲律賓一帶的機會，不過預報比較分歧，因此實際情況還要觀察，是否影響台灣也都還言之過早。今年因為逐漸轉為反聖嬰現象海溫的關係，南海、菲律賓一帶的洋面海溫偏暖，因此預期11月甚至到12月都還是有可能出現熱帶擾動比較活躍發展的情況。

其實西北太平洋到南海這個區域一年四季都會有擾動或颱風發生，只是如果海溫偏高，擾動發展比較活躍，尤其是活躍區域可能比較接近台灣南邊海域的話，就要留意是不是對台灣天氣會有影響，即使擾動本身沒有很靠近台灣，也要留意會不會跟東北季風產生交互作用的異常降雨現象。

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