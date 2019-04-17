老師上書總統盼「一半名額給指考」 教育部這樣回應

2019-04-17 20:24

〔記者林曉雲／台北報導〕媒體報導，一名社區高中教師寫4千字長信給總統蔡英文，盼大學招生名額一半留給指考。教育部今天回應，任何政策作為，政府部會必須盡量兼顧到各方意見，並在政策理想下，尋求最大公約數，大學入學制度亦然。這位老師反映一群師生家長聲音，但還有來自不同群體的師生家長，要求入學制度應更重視學生的學習歷程表現，而非一次性筆試來決定，也避免高中教學淪為考科應試準備。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部已責成各大學依大學法所組成的大學招聯會，在進行入學制度討論時，必須循序漸進的微調，才能在各方分歧的意見中，尋求共識及水到渠成的節奏，而非一次到位的劇烈變革。大學多元入學中的個人申請管道，從87年試辦以來，歷經20年發展，招生名額方達51％，而實際透過此管道的錄取學生約占41％，考試分發管道實際錄取學生則約占37％；另一方面，甄選評量方式也日趨成熟，透過為期5年的訪視輔導、103年的書面審查電子化、106年推動各校招生專業化等措施，讓甄選過程更公開透明、系統化，並提高評量尺規信效度。

朱俊彰也說明，依大學招聯會歷來招生資料分析，弱勢學生在學測、指考等筆試成績，落在整體學生平均之後，而考試分發管道是以學測、指考成績來分發，對弱勢學生相對不利。但弱勢學生在可以關照到其學習歷程的個人申請、繁星推薦等管道，入學機會卻高於考試分發管道，且整體學生在入學後的學習表現，也更穩定。

歷年各招生管道弱勢學生錄取比率，多呈現繁星推薦最高、個人申請次之、考試入學分發最低的趨勢，如107學年度繁星推薦2.95％、個人申請2.69％、考試分發2.45％。而追蹤99至103學年度65所大學不同管道學生資料發現，繁星推薦管道在「就學穩定度」及「學業表現」最佳，個人申請管道次之，考試入學管道又次之。

朱俊彰表示，如何透過入學制度讓更多弱勢學生可以向上流動，是教育部永遠的堅持。個人申請管道對於弱勢學生的照顧，不僅是應試費用減免補助，更延伸到入學機會的保障。目前低收入戶考生已全免報名費、中低收入戶考生減免60％，另有24所大學提供交通住宿協助或費用補助。同時自102學年度起，個人申請管道增加扶弱招生，108學年度已有57校1765個名額提供弱勢學生第二階段甄試加分或優先錄取名額。教育部會持續檢視追蹤大學入學制度對高中「教與學」的影響，並會同大學招聯會及各大學徵詢各方意見，積極強化對弱勢學生升學進路的保障。

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