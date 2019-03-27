「5選4」添機會 198大學科系通過1階人數大增

2019-03-27 09:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學招生今年改革新制，參考學測成績取消5科總級分，改最多4科，今個人申請通過第1階段的結果公布，大學招聯會提前發現，至少198個科系在通過1階人數大增，上週已召集各校開會，研擬各項應對措施，如更改場地、增加面試人員等，好維護考生權益。

大學招聯會指出，今年改5選4新制，已提前準備因應，上週五便召集熱門校系人員開會，提前因應通過人數大增的情況，並初步統計發現，已有198個校系的通過人數超乎原先預期，後續各校展開應變措施。

如清華大學電機系改變到較大場地進行面試，1天2場增為4場；陽明大學醫學系則將單組面試人數從8人增為9人，面試流程也將採滾動式因應；其他包含增加審查委員、增加工作人員、增加面試時段等。

至於考生如何準備第2階段？靜宜大學資工系教授林家禎指出，首先在書審資料上，應呈現個人特質與申請系所的連結，避免家庭背景流水帳介紹；面試方面則可請親友當主考官，並用手機等器材錄下過程，觀察自我缺失，更重要是需思考「報考動機」，大學最會問「你為何來考？」建議考生需詳查志願科系的特色，從中闡述個人與校系的連結，來說服主考官。

大學招聯會則表示，學測改5選4可回應高中為了銜接108課綱需求，可打破過去5科必考、分分等值問題，盼促考生適性學習，並重申，大學申請管道是希望學生依興趣、性向選填志願，減少考科準備，也可讓學生有更多時間適性探索，大學則應僅將學測成績列為門檻，而非入學關鍵。

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