大學「個人申請」一階篩選今早公布 查詢網址看這裡

2019-03-27 09:27

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〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年大學入學個人申請招生的第1階段篩選結果今上午公布，大學甄選會統計，今年報名人數達9萬人為5年最多，通過1階篩選則有7萬1450人，也較去年大增8千多人，通過率約78％，較去年減少2.75％，報考學生應留意個人簡訊，或自行上網查詢。

大學個人申請管道先採學測成績篩選，今由大學甄選會公布第1階段的篩選結果，統計今年個人申請報名人數為90893人，較去年大幅增加1萬3045人，報名人數為近5年來最多，而通過1階人數為7萬1450人，也較去年大幅增加8114人，通過篩選比例為78.61％；甄選會分析，雖今年通過人數多，因報名人數大增，最終通過率反而較去年少2.75％。

大學甄選會初步分析，今年報名、通過的人數皆大幅提升，主要因素與學測由5科必考改為選考，大學校系至多參採4科有關，學測參考科目減少，吸引更多考生參加；同時，大學科系過往可用5科總級分作為同分時的超額篩選，如今無總級分可篩，通過人數因此增加。

大學甄選會提醒，通過1階的考生，還須參加各大學科系的第2階段甄試，如筆試、面試、提供書審資料等，而書審資料已全面電子化，須上網繳交，各大學科系則將寄發2階通知，考生須留意並繳交各校的甄試費用，若未收到訊息，應主動聯繫各大學；考生若對1階結果有疑義可申請複查，考生須於28日下午5點前上網提出。

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