03/08 各報重點新聞一覽

兩名空軍軍人蘇冠穎、葉鑫亮被台商父子共諜收買洩漏機密，認罪且主動繳回犯罪所得，台南高分院依貪污收賄罪改判蘇5年8月、葉5年10月徒刑定讞。（路透檔案照）

2025/03/08 06:32

自由時報

台商父子當共諜收買 2軍人洩密 5年多刑定讞

台商黃龍瀧、黃聖峪父子當共諜，替中國收買我國兩名空軍軍人蘇冠穎、葉鑫亮洩漏機密，一審將蘇、葉各判刑七年、六年，最高法院發回更審，台南高分院更一審去年十一月考量兩名軍人偵查中認罪且主動繳回犯罪所得，減刑依貪污收賄罪改判蘇五年八月、葉五年十月徒刑，皆褫奪公權四年；最高法院昨駁回上訴定讞。

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推離葉霸 傅崐萁隨扈逾越勤務 花蓮縣警局停止2警安全警衛工作

國民黨立院黨團總召傅崐萁二日在花蓮的問政說明會，八十歲的花崗國中退休老師葉春蓮在台下嗆「通匪」，傅崐萁和其妻縣長徐榛蔚的兩名隨扈聯合工作人員將葉師推離現場！民進黨立委李柏毅昨批評處置過當，要求內政部和警政署徹查！

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愛情攻勢奏效 哄騙投資虛幣 「詐」乾7旬婦近5千萬 6人求重刑

以男子洪靖倫為首的假投資詐騙集團，涉與境外詐騙機房合作，利用假交友結合日劇「地面師」詐騙房產的模式，將一名退休婦人的積蓄騙光，再勾結地政士及融資公司將被害人的兩棟房屋抵押借貸，總共詐走四千七百卅七萬多元。基隆地檢署獲報，溯源逮捕洪男、兩名假幣商，以及詐團幹部、車手、與詐團勾結的融資業者等六人，依加重詐欺罪起訴及建請法院求處重刑。

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聯合報

川普嗆美日安保條約沒互惠 日稱信任美會履行義務

美國總統川普六日指稱，已簽署幾十年的美日安保條約，並非互惠、只是單方面的協議，條約文要求美國必須協防日本，日本卻沒義務協防美國。

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反制大罷免 藍闢反廢死、反台積出走等公投戰場

綠營推動大罷免，國民黨也吹響反攻號角，決定另開公投戰場牽制大罷免。國民黨主席朱立倫昨日證實，反廢死公投是非常重要的議題。據了解，國民黨智庫將鎖定民生議題，包括「反廢死」、「反空汙」、「恢復部分國定假日」，以及攸關國安的「反台積電出走」等公投案，期盼再次營造下架民進黨氛圍，扭轉「惡罷」劣勢。

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中國時報

北約如軍費不足 美不保護

美國總統川普6日說，北約組織（NATO）盟國的國防支出太少，稱如果他們不付出，美方不會保衛他們。他還質疑，若是美國有難，北約國家未必會伸出援手。川普也指《美日安保條約》沒互惠，是美國單方面保護日本。他亦可能會以此為理由，迫使日方增加防衛費。

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川普：與習關係好 別再稱中國病毒

甫對中國進口商品再課1成關稅的美國總統川普，當地時間6日又說他與大陸國家主席習近平關係好，大家不應再稱新冠肺炎為「中國病毒」。大陸外長王毅7日強調，無法和一邊打壓一邊發展關係的兩面人建立互信。還嗆中美經貿關係，如果一味施壓，必將堅決反制。

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傅崐萁和其妻縣長徐榛蔚兩名隨扈聯合工作人員，將花崗國中退休老師葉春蓮推離現場，花蓮縣警局調查後，認定兩人已逾越安全警衛勤務範疇。（民眾提供）

男子洪靖倫為首的假投資詐騙集團，將一名退休婦人近5千萬財產騙光，基隆地檢署依加重詐欺罪起訴洪男等6人，建請法院求處重刑。（資料照）

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