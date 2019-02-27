「夢幻、踏實加保底」學測公布去年數據 有助選填志願

2019-02-27 20:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心暨25日公布108學年學測的2到4科不同組合的級分累計人數表後，今天中午再公布107學年的數據，讓高中老師喜獲「升學輔導利器」，認為可幫助大部分學生有參考落點，但仍強調適性選系，個人申請可採2夢幻、2踏實、2保底共6名額來操作。

因應今年大學入學採計學測成績，取消5科總級分，改成5科中最多只能選4科，大專科系約4分之3改變參採規則，為了提供資訊，大考中心25日公布了多達25個表格，由學測科目2到4科各種不同的組合，各個組合中應試考生的級分累計人數；但新制無去年對照，高中端要求107學年資料，大考中心今中午也正式提供107年的表格。

台北市萬芳高中資深輔導老師許麗吉表示，學測成績出爐後，開始幫學生分析落點，一定強調選擇科系絕對要適性，否則沒有興趣將沒有續航力，但一開始沒有107學年的數據，導致分析卡關，今大考中心公布，才能比對107年跟108年兩者的差距，對升學輔導是一大利器。

許麗吉舉例，如台灣師範大學科技應用系，107年跟108年都採計英文、數學跟自然，而107年該系門檻是35級分，在當年級分累計人數表中，百分比達84.57％，用84.57％來回頭看108學年的同組合表格，就可查出卡在37跟38級分之間，代表該系今年落點。

但許麗吉強調，落點分析並非算命，但工具越多，有分析便可讓家長及孩子心裡更踏實，緩衝沒有落點的焦慮感，至於有的大學科系在去年跟今年採不同組合，甚至有科系去年採用總級分，但今年沒有任何總級分數據可參考，許建議可回歸到單科檢定，按照篩選科目步驟，一個個看、慢慢算，找出可能的過關級分。

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