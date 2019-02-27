回應輔導入學需求 大考中心公布107學年分科累計人數

08學年學測不同組合累計總人數表

2019-02-27 16:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學入學政策變革，各校科系若要採用學測成績，最多只能用4科；大考中心日前公布108學年2到4科不同組合的級分累計人數，但因高中端認為，沒有過往資料對照，今天再度補充，公告107學年數據，好幫助老師輔導學生。

大學招生委員會聯合會已推動大學多元入學新方案，並從108學年起針對各個學校科系的所有招生管道，若要參考使用大學學測成績，最多只能使用4科，同步取消5科總級分制度，讓今年招生簡章與去年大幅不同，高達4分之3的科系改變招生規則。

針對新制，大考中心25日公布今年學測成績時，為了幫助考生找尋成績定位，一併公布108學年學測2到4科不同組合的級分累計人數，如國文、英文、數學等3科滿60級分，各級分的人數與累計加總，幫助考生自行估算各自成績在該組合的位子。

大考中心表示，但因高中端反映，過去並沒有2到4科的累計人數表，只有今年表格，難以對照參考，因此今天將107學年的資料補充公開，讓高中輔導老師、考生及家長等，可以利用參考，幫助未來入學。

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