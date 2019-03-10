鼓勵弱勢入學 甄試錄取頂大較一般生高10％

2019-03-10 10:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期大學甄試入學展開，高三生正忙著繁星推薦、個人申請等作業，大學招聯會統計，發現甄選管道明顯幫助弱勢生入學，從104學年起，對經濟弱勢的學生比一般生的錄取率高6到10％，鼓勵弱勢生把握甄選機會。

大學招聯會表示，從學測成績分析，低收入戶家庭的學子，有7成5的成績在均標以下，後標更佔了4成2，但教育部鼓勵大學扶弱，104學年起各校對弱勢生採優先錄取，弱勢生若過甄試第1階段篩選，將比一般生更有機會錄取，以頂尖大學為例，中低收生錄取率比一般生高10個百分點，低收入則多6個百分點。

另，招聯會指出，在繁星管道上調降學測檢定標準，分發比序首看學生的高中學業成績全校排名百分比，也讓社區高中表現佳的弱勢生勝算高，至於個人申請上，則可透過書審、面試等多資料審查，讓弱勢生展現個人特質。

大學招聯會還說，103學年起，個人申請書審資料全面採電子線上傳輸，非以往誤解花大錢設計美工的紙本資料，另提醒，大學要的是人才，與穿著打扮、儀容無關，學子參加面試採一般性穿著即可。

清大教授陳榮順則研究，學生在高中在校成績不佳，無論是來自明星高中或社區高中，其大學成績也很難起色，反之若學子在社區高中就名列前茅，上大學後成績亦不遜色明星高中學生。

招聯會統計，今年全國有2092 個學系參加個人申請，1846 個系組辦理二階段甄試，1207個學系有保障弱勢學生升學的扶助弱勢計畫，如晨光組、向日葵、旭日、興翼、揚鷹、翔飛等名稱，分別有降低學測門檻、優先優錄取或加分優待，入學另外提供獎學金等措施；詳情可上甄選會網站查詢。

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