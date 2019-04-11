活化山腳蔡氏濟陽堂 招標二度流標

2019-04-11 18:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指定為縣定古蹟、歷史超過180年的苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，歷經一年多工期，近來完工，苗栗縣政府文化觀光局上網招標，邀請團隊進駐活化，但目前已二度流標，縣府已三度準備招標程序。

苗栗縣政府文化觀光局文化資產科指出，縣府兩度招標時都盡力邀標，但最後卻都無人投標，讓人遺憾，推估可能一年租金超過40萬，而且文化專業團隊較少，也許是無人投標原因。文化資產科近來會繼續處理相關程序，近日再度上網招標，希望邀請對古蹟活化再利用有興趣的優秀團隊進駐、有效提升縣定文化及休閒價值。

若第三次招標後仍無人投標，文觀局將會檢討標案。

苗栗縣政府文化觀光局說，相傳山腳蔡氏濟陽堂祖先於乾隆初年自福建渡海來台，先到豐原經商，致富後遷居至苑裡山腳，購置附近田地，亦商亦農、富甲一方。蔡家第二代子孫高中貢生後，聘請中國唐山師傅建造濟陽堂，結構主體左右兩旁各蓋護龍相連，屬傳統閩南合院式建築。

斥資7400萬的山腳蔡氏濟陽堂完工後，蔡家子孫承諾無償提供20年供縣府使用，縣府規劃讓山腳蔡氏濟陽堂朝「文化再利用與活化」方向。

目前縣府規劃引進專業文資活化團隊進駐，同時希望與苑裡鎮傳統藺草編織工藝結合，讓古蹟與傳統工藝能展現傳統新活力。

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