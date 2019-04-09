古蹟活化又一例！台南合同廳舍消防史料館4/15啟用

2019-04-09 20:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防市定古蹟「原台南合同廳舍」歷經3、4年整修，將於4月15日落成啟用。這座建有6樓高塔望火樓的歷史建物，高塔曾是當時台南最高建築，在台南消防史上深具歷史意義，整修後建物一部分作為消防分隊使用；一部分設立台南消防史料館，供民眾深入瞭解台南消防史。

1990年代尚分屬南市消防局、警察局共同使用的原台南合同廳舍，位於中西區湯德章紀念公園圓環旁，已有81年歷史，是日治時期建物，1998年經市府指定為市定古蹟，因為不禁歲月洗禮，建物顯得老舊斑駁、失去往日風采。

市府文化局考量合同廳舍對面的原台南州廳（現今台灣文學館）已完成整修，相形失色的合同廳舍確有整修必要，2014年展開規劃設計，市府向中央爭取經費補助，連同市府配合款共5600多萬元，從2015年間開始動工整修，期間曾因故停工兩年，之後復工，於今年3月終於完工。

在整修前，市警局少年隊、婦幼隊部相繼搬走；消防中正分隊人、車則留在古蹟內繼續上工，包商以分區施工方式讓中正分隊得以持續運作。

整修後原屬市警局單位上班的空間，市府動支500多萬元市預算由消防局規劃為南市消防史料館，在1樓與3樓空間設置史料展覽區，1樓展覽空間從日治時期的消防組織、歷史人物介紹起，還有互動影音設施，供參觀民眾、親子能從生動的展演過程瞭解台南消防歷史；3樓有從古迄今的消防、救護人員衣著、配備、各式救災器材到最近的206震災回顧展，史料豐富、可看性相當高。

消防局表示，台南合同廳舍與消防史料館將於4月15日上午落成啟用，未來開放參觀時間與對面的文學館一樣是週二至週日的上午9點到下午6點，每週一固定休館。

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