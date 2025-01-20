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    尹錫悅換上卡其色囚服拍照 監獄首日吃餃子湯、1週洗1次澡

    圖為南韓總統尹錫悅15日下午結束公調處的調查後，被送往首爾看守所。（路透）

    圖為南韓總統尹錫悅15日下午結束公調處的調查後，被送往首爾看守所。（路透）

    2025/01/20 14:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓法院昨天（19日）裁定羈押總統尹錫悅，尹錫悅當天下午以現任總統身分進入首爾看守所普通牢房。據悉，尹錫悅依照關押程序進行精密檢查，換上囚服，掛上收監編號拍攝入監照片，隨後被送進3坪的單人房間。

    南韓《中央日報》報導，首爾看守所與尹錫悅進行簡單面談，認為尹錫悅不會有特別的健康問題。經過精密體檢後，尹錫悅換上卡其色囚衣，還掛上收監號碼。在拍攝完為了識別入獄人員的臉部照片後，尹錫悅領取了內衣、毛巾、牙刷、餐盤、塑膠湯匙後，前往監獄房間。

    預計尹錫悅將使用3坪單人房，房間內具備置物櫃、洗臉台、電視、桌子、餐具、馬桶等。監獄部門相關人士表示，「可能會像朴槿惠（南韓前總統）一樣，安排3人以上的房間」。但考慮到警衛和監獄情況，有可能給尹錫悅安排更大的房間。

    據報導，尹錫悅每週可以洗1次熱水澡，每天還可以進行不超過1小時的鍛煉，監獄部門相關人士表示，「如果他不願意，我們也不會強迫他運動」。

    報導還曝光尹錫悅19日在首爾看守所的伙食，早餐有餃子湯、涼拌辣蘿蔔乾，午餐則是馬鈴薯湯、辣炒豬肉等。

    首爾看守所通常允許每天探視1次，辯護律師可以在當天任何時間會見他。

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