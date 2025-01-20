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    新店拔「羅」蔔！ 罷免藍委羅明才行動今晚9點上線

    新店居民醞釀罷免國民黨立委羅明才，臉書社團公告罷免團隊已籌組完畢，「拔『羅』蔔─罷免羅明才」將於今晚9點上線。（翻攝自臉書「暗坑文化工作室」）

    新店居民醞釀罷免國民黨立委羅明才，臉書社團公告罷免團隊已籌組完畢，「拔『羅』蔔─罷免羅明才」將於今晚9點上線。（翻攝自臉書「暗坑文化工作室」）

    2025/01/20 14:41

    〔記者陳奕劭／新北報導〕各地推動罷免藍委多點開花，新北市6位國民黨籍立委葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、洪孟楷和羅明才，在各自選區都有被罷免的聲音，罷免羅明才團隊今（20）日在臉書表示，行動團隊昨晚已經籌組完畢，由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋擔任行動召集人和罷免領銜人，吳柏瑋表示，「拔『羅』蔔─罷免羅明才」將於今晚9點上線，宣告罷免羅明才行動正式啟動。

    罷免團體在臉書社團「新店人！罷囉～明天才會好。罷免羅明才社團。」公告，罷免羅明才的行動團隊在昨晚已經籌組完畢，新北市第十一選區是罷免相當有挑戰的一區，但從這幾天熱絡討論與期待的呼聲裡，越來越相信可以罷免掉這位不適任的立法委員。

    罷免團隊指出，「拔『羅』蔔｜罷免羅明才」將於今晚9點上線，宣告罷免羅明才行動正式啟動，目前志工報名踴躍，為避免罷侯事件重演，核心志工將嚴格審查，目前已有足夠人手開始做事。

    面對罷免，羅明才昨回應表示，罷免是公民行使的權利，但是為了罷免不適任的民意代表，他為選區爭取多項建設，成績有目共睹。

    國民黨立委羅明才。（資料照）

    國民黨立委羅明才。（資料照）

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