修復臺灣第一石城 左營東門段護城河啟動通水

2019-03-19 13:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕左營舊城是全臺目前尚存古城池中，年代最早、保存面積最廣的古城，高市文化局兩年前推動左營舊城見城計畫，多項修復工程逐一啟動，其中尤以東門段城牆修復及護城河通水最受矚目，完工後將展現臺灣第一石城歷史風華與水映城牆壯闊風貌。

文化局代理局長王文翠表示，左營舊城城牆、城門自1985年至2018年陸續公告為國定古蹟的長度達到1668公尺，對照原始舊城城牆總長2767m，保存規模已達6成以上，其中舊城東門至南門段保有鳳儀門、啟文門、護城河、砲台、城牆，氣勢最為壯闊。

王文翠指出，見城計畫護城河通水工程，背後有段滄桑的過程，2008年間，當時鳳凰颱風挾帶豪雨過境，造成東門小段城牆坍塌，因懷疑城牆坍塌可能與護城河有關，為保護城牆安全，毅然中止通水，護城河成了一條乾涸水道；經過近幾年深入研究，確認城牆馬道坍塌與護城河並無絕對關係，護城河通水及景觀工程在見城計畫支持下，再現曙光。

除了古蹟本體的修復之外，近南門口原海強幼稚園軍方已無使用，文化局完成土地撥用後，也進行城牆段修復及周邊景觀改善工程，將原先封閉的場域重新規劃，未來將開放成為民眾親近的公園綠地；西門鐵工段與三角公園段城牆遺構修復設計也同步進行中，將結合西門遺蹟及防空洞等，運用考古與歷史文化等資源，規劃為歷史遺蹟公園。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/