只知日治時期地址...日本科學家妻子回「彰化故鄉」超感動

2019-03-04 12:28

〔記者林良哲／彰化報導〕知名的日裔科學家岡武史受邀來台演講，其岳父拔井光三曾任彰化郡守，妻子岡敬子即出生於彰化郡守官舍，但他們只保留日治時代的地址，幾經聯繫後，得知彰化郡守官舍仍然保留下來，特地從台北南下，回到出生地參訪。

負責接待岡武史夫婦的南郭國小老師陳宥妤指出，岡武史為知名的天文化學學者，也是三氫陽離子（H3+）之發現者，目前在美國任教，而中研院與台大化學系邀請他到台灣演講，其夫人岡敬子（原姓「拔井」）陪同前來。而岡敬子的父親拔井光三在1934年8月到1936年7月間，曾任彰化郡守，她在1934年時即出生在彰化郡守官舍，直到4歲時才回到日本東京。

岡敬子陪同夫婿來台灣時，希望能回到其出生地「彰化郡守官舍」緬懷，但她只保留了日治時代的地址，經過台大教職員協助聯繫，得知彰化郡守官舍仍然保留，目前已被彰化縣列為「縣定古蹟」，而鄰近的南郭國小師生將一旁的宿舍改造成校外教學基地，由資優班老師陳宥妤及吳嘉明負責。

台大教職員透過「南郭郡守官舍」的FB粉絲頁與陳宥妤、吳嘉明聯絡，本月3日中午岡武史夫婦一同前來。岡敬子看見自己的出生地仍然完整保留，她相當感動，很高興看見台灣政府對於古蹟的重視；而岡武史也第一次看見妻子的出生地，他認為這棟建物相當豪華，岳父一家人當時在台灣應該生活得很快樂！

陳宥妤說，岡敬子只憑藉爸爸的名字以及一個日治時代的地址，就找到自己的出生地，因此相當高興，她也介紹目前南郭國小的學生在此活動的情況，岡敬子了解現今的狀況，她非常感動，也很高興自己的出生地已經成為彰化在地歷史的一部份。

岡敬子也表示，雖然她待在台灣的時間只有4年，在彰化只有2年，對於宿舍周邊的環境沒有什麼印象，但是在台灣的這段時間，是她童年中最美好的時刻。

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