全台僅存德國洋行建築 東興洋行重現風華

2019-02-23 11:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位在台南安平區的市定古蹟原德商東興洋行修復完工，將重新串連安平古堡、安平樹屋等周邊人文景點，讓旅遊觀光、人文藝術、文資保存的安平特色景點區域重歸完整。

台南市文化資產管理處（簡稱文資處）表示，修復過程中，文資建材銀行亦提供舊料應用，例如室內的踢腳板、防墜欄杆、門窗百葉等，古蹟本體旁邊的生態溝所運用的水泥瓦，則是採用市定古蹟水交社宿舍群修復過程汰除無法再回舖使用的舊瓦，而東興洋行本身無法再利用的舊料也寄存建材銀行，以利後續其他修復工程中能延續舊料生命。

台南市文資處表示，東興洋行為台灣僅存的德國洋行建築，與中國沿海地區的德國洋行建築有所差異，實為珍貴，該洋行與當時怡記、和記、德記、唻記合稱「安平5大洋行」，而目前僅存原英商德記洋行與原德商東興洋行兩處，東興洋行亦是德商在台所曾開設的8處洋行中，目前唯一留存，見證《天津條約》後安平開港、洋商來台從事國際貿易的歷史，以及安平海岸線變遷的歷程，也紀錄了台灣中南部的產業活動與貿易發展。

文資處並表示，該古蹟於2014年起展開修復設計、2017年啟動修復工程前，期間歷經0206美濃地震的考驗，由於地震造成尚未修復的古蹟進一步損壞，因此曾進行緊急加固支撐，並將震損修復工程納入，以縮短工程期程，加速古蹟復原。

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