舊山線魚藤坪、內社川鐵橋 苗縣指定古蹟

2019-03-16 17:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府近日召開文資審議委員會，會中通過指定兩處縣定古蹟「臺鐵舊山線─魚藤坪鐵橋」及「臺鐵舊山線─內社川鐵橋」；登錄3處歷史建築「大湖震災記念塔」、「大湖開闢紀念碑」及「苑裡公有零售市場」；指定兩件一般古物「原竹南公學校單開奉安庫」、「原竹南公學校雙開奉安庫」。

苗栗縣文化觀光局文化資產科指出，「臺鐵舊山線-魚藤坪鐵橋」及「臺鐵舊山線─內社川鐵橋」都是1935年大地震後所建，工法的變化與鐵道橋樑構造演變，具歷史意義。內社川鐵橋橋體為上承式鋼桁架，橋墩為中空鋼筋混凝土造，更具特色。

至於新登錄的歷史建築「大湖震災記念塔」、「大湖開闢紀念碑」，分別見證了大湖地區歷經震災與先民墾拓大湖地區的歷史以及在地文化，殊值紀念。

至於「苑裡公有零售市場」見證過往庶民生活，可說擁有地方居民的生活記憶，故決議登錄据賣所建築本體、本館沿街現存牆體及別館山牆。

而竹南國小保存的「原竹南公學校單開奉安庫」、「原竹南公學校雙開奉安庫」（奉安庫意為日治時期各級學校存放教育敕語抄本與天皇、皇后「御真影」（玉照）的保險庫），相比其他學校較為少見，其中兩件奉安庫的鑄造技藝展現當時日本工藝包括花紋鑄造等特色，且成為日治時期日本人教育精神的見證。

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