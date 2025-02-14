懸賞10張貴賓券答謝 板橋運動中心公告欲揪男淋浴間「大便魔人」

新北市板橋運動中心透過粉專發布公告表示，近期多次有人在二、三樓男淋浴間大號，造成館方極大困擾。（新北市府提供）

2025/02/14 16:01

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋運動中心透過粉專發布公告表示，近期多次有人在二、三樓男淋浴間大號，造成館方極大困擾，「為了能盡快揪出這個大便魔人」，盼大眾協助，館方將以10張貴賓券作為答謝。

館方執行長葉文良受訪指出，事件自3個月前陸續發生，農曆年前後頻率密集，但比對監視器搜尋沒有較明確的對象，因此尋求大眾協助，一方面也盼公告可對當事人產生嚇阻作用。

請繼續往下閱讀...

板橋運動中心公告指出，近期多次發生有人在二、三樓男淋浴間大號，已造成場館極大困擾，「為了能盡快揪出這個大便魔人」盼來運動的大眾協助留意，如果成功協助抓到兇手，將予以10張貴賓券（免費使用游泳池或健身房一小時，使用期限至5月31日止）答謝。公告也感嘆，無論當事人幾歲，這等行為造成別人莫大困擾，實在很不應該。

葉文良指出，過去未曾有類似事件，但近3個月前開始陸續發生，頻率在農曆年前後較為密集，近1、2週就有3天發生這種狀況，館方懷疑是特定人士所為，也有幾次是民眾發現排泄物後告知館方，不過都未目擊當事人，館方曾透過監視器過濾，仍難有較明確的對象，一直無法抓到現行犯，因此發布公告請求來運動的大眾協助。

葉文良感嘆，民眾到館內運動就是希望享受乾淨的環境，無奈少數人破壞環境，造成使用者與清潔人員的困擾，目前希望透過公告產生嚇阻作用，公告張貼至今尚未有收到線索通報，館方找到當事人後會報警處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法